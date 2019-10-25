Orkid'den 'reklam' açıklaması: Üzgünüz, başvuru filmiydi...

Orkid, Türkiye'de ped satışına ilişkin yayımladığı videoya dair yaptığı açıklamada, 'Fikrin uygulanmasında niyetimizi tam olarak yansıtamadığımızı görüyoruz ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı üzgünüz' dedi. Açıklamada, söz konusu reklamın 'Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bir başvuru filmi' olduğu belirtildi.

Ped markası Orkid'in İngilizce olarak yayımlanan reklamında Türkiye’de pedlerin gazete kağıdına sarılarak satıldığı belirtiliyor ve kadına yönelik saldırı haberlerinin yer aldığı gazete sayfaları markanın ambalajına yerleştiriliyordu.

Tartışma konusu olan ve kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline gelen reklama ilişkin Orkid'den yapılan açıklamada, "Fikrin uygulanmasında niyetimizi tam olarak yansıtamadığımızı görüyoruz ve herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebep olduysa bundan dolayı da üzgünüz" denildi. Açıklama söz konusu videonun, "bir yaratıcı endüstri etkinliği için özel olarak, yerel ajansımız tarafından mağaza içi kampanyamızı anlatmak amacıyla, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan bir başvuru filmi" olduğu vurgulandı.

REKLAMDA NE DENİYORDU?

Türkiye’de pedlerin gazete kağıtlarına sarılarak satılmasının gündem edildiği reklam filminde, şöyle deniliyordu:

Türkiye'deki özellikle mahalle arasındaki bakkallarda pedler gazeteye sarılarak satılıyor. Gazetelerin kadına karşı şiddet ayrımcılık ve eşitsizlik haberleriyle dolu olduğu bir ortamda, utanılacak son şey hijyenik pedlerdir. Orkid sunar : Utanç paketleri"