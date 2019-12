Onur Yaser Can davasında karara itiraz

Gözaltında işkence gördükten sonra intihar eden ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can’ın davasında karara itiraz edildi.

Karakolda maruz kaldığı işkencenin ardından yaşamına son veren ODTÜ mezunu mimar Onur Yaser Can’ın (28) gözaltı tutanaklarında değişiklik yaptıkları için Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis Salih Bahar ve Soner Gündoğdu hakkında, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Resmi belgeyi bozma ve yok etme” suçlarından verilen 6 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezasına Can ailesinin avukatları itiraz etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, sanıkların “Sahte resmi belgenin kullanılması” ve diğer suçlardan da cezalandırılması istendi. 15 Mayıs 2012’deki ilk yargılamaya ilişkin karar duruşmasına katılan anne Hatice Can, oğlunun acısına daha fazla dayanamayarak 2 Mart 2014’de intihar etmişti.

Onur Yaser Can, 3. kez ifadeye çağrılması sonrası camdan atlayarak intihar etmişti. Dosyadaki ifadelere göre, Can, emniyette çırılçıplak soyuldu, yüzü duvara dönük uzun süre bekletildi, yere çökertildi, öksürtüldü, hakarete uğradı.