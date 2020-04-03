Online Sosyalizm Okulları devam ediyor: İkinci ders bugün

Solcu Liseliler Sosyalizm Okulları'nı online olarak gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Bugün saat 20.00'de yayınlanacak derste 'Devrim Nedir? Bütün Siyasi İktidar Değişikliklerine Devrim Denir mi?' başlıkları konu edilecek.

Solcu Liseliler, salgın döneminde dijital ortama taşıdıkları Sosyalizm Okulları’na bu akşam “Devrim Nedir?” konulu dersle devam ediyor.

“Devrim Nedir? Bütün Siyasi İktidar Değişikliklerine Devrim Denir mi?” konulu Sosyalizm Okulları bu akşam 20.00’de Youtube kanalı ve Discord uygulamaları üzerinden yayınlanacak.

“- Devrim Nedir?

- Bütün iktidar değişikliklerine devrim denir mi?” gibi sorulara yanıt arayacağımız bu yayına bekliyoruz!

3 Nisan Cuma günü, 20.00’da! pic.twitter.com/iHpqUI2eBa — Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) April 2, 2020

Bu akşam yapılacak olan derste ayrıca kitap ve film önerileri yapılacak ve katılımcılardan gelen sorular yanıtlanacak.

Sosyalizm Okulları’nın dijital ortamdaki ilk dersi 24 Mart Salı günü “Sosyalizm Nedir?” başlığıyla düzenlenmiş ve yoğun ilgi görmüştü.

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