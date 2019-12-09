Önce ateş açtılar, sonra zırhlı araçla çarpıp dipçikle darp ettiler

Doğubayazıt'ta ehliyetsiz oldukları için 'dur' ihtarına uymayan iki çocuğa polis önce ateş açtı, sonra zırhlı araçla çarptı. Arabadan indirilerek silah dipçikleriyle darp edilen çocuklara darp raporu da verilmedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dün saat 16.00'da sıralarında M.F. (16) ve E.C.A. (15) adlı çocuklar ehliyetsiz araç sürdükleri iddia edilerek, polisler tarafından darp edildi. İddiaya göre, arama noktasında “dur” ihtarına uymayan çocuklar polis otosuyla kovalandı. Kovalamaca sırasında çocukların kullandığı araca ateş açıldı, daha sonra durdurulan arabaya zırhlı araç çarptı, arabadan indirilen çocuklar silah dipçikleriyle darp edildi. Çocuklar elleri birbirine kelepçelenerek hastaneye götürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, M.F.'nin ablası Berivan F., yaşananları şöyle anlattı: “Kardeşim M. ile arkadaşı E.C.A. aracı yıkıyorlar daha sonra araca binerek mahalle içerisinde sürmeye başlıyor. Mahalle arasında polis bunlara ‘dur’ ihtarı yapıyor ama çocuklar ehliyetsiz oldukları için kaçıyorlar. Kovalamaca sırasında polisler araca ateş ediyor. Çocuklar aracı durduruyor ama polis araca zırhlı arabalarıyla önden bilerek çarpıyor. Çarpma sonucu araçtaki hava yastıkları patlıyor. Çocukları aşağı indirip silah dipçikleriyle darp etmeye başlıyorlar.



DOKTOR DARP RAPORU VERMEDİ

Yaklaşık 30 dakika çocukları çamur içerisinde bekletip darp ediyorlar. Daha sonra çocuklar bizimle iletişime geçmek için telefonu isteyince çocukların telefonunu da kırıyorlar. Polisler daha sonra çocukların ağzına biber gazı sıkarak zorla bir kağıt imzalatıyor. Daha sonra bizimle iletişime geçtiler, bende ilçe emniyetine gidip çocukları sordum, fakat çocukların orda olmadığını öğrendim. Hastaneye gittiğimde çocukları gördüm. Hastaneden darp raporu almak istememize rağmen doktor darp raporu vermedi.”