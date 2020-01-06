Ömer Çelik: Libya'da Rusya ile çatışmamız sözkonusu değil

AKP sözcüsü Ömer Çelik, Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin bölgedeki 'tüm denklemi etkileyecek sonuçları olacağını' söyledi. Türkiye'nin Libya'ya 'kimseyle çatışmak için değil meşru hükümetin daveti üzerine' gittiğini savunan Çelik, 'Hafter'i destekleyen Rusya ile çatışmanın sözkonusu olmadığını' söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin bölgedeki "tüm denklemi değiştireceğini" söyledi. Libya'ya ''kimseyle çatışmak için değil meşru hükümetin daveti üzerine gidildiğini'' savunan Çelik, "Hafter'i destekleyen Rusya" ile çatışmanın sözkonusu olmadığını söyledi. Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle: 'SÜLEYMANİ VE El-MÜHENDİS'İN ÖLDÜRÜLMESİ BÜTÜN DENKLEMİ DEĞİŞTİRECEK' "2020 yılının ne kadar siyasi krizlere ev sahipliği yapacağını gösteren bir olayla başlamış sayılabilir. Kasım Süleymani ile El-Mühendis'in bir suikast sonucu öldürülmesi bütün denklemi yeniden etkileyecek sonuçlar doğurdu. Takip ediyoruz. Irak sahası yüksek tansiyonun, şiddetin güçlü olduğu bir sahaydı. Bu şiddetin daha büyük safhalarını önümüze getiren bir safhaya geçildiği görülmektedir. Hem Irak’ın, hem bölgemizin, hem dünyanın güvenliği ve istikrar açısından son derece olumsuz bir gelişme. Cumhurbaşkanımızın taraflara yaptığı itidal çağrısı son derece önemlidir. Şu anda Irak’ın istikrarı ve güvenliği bütün bölgenin istikrarı ve güvenliği anlamına gelmektedir." 'IRAK'TAKİ BÜTÜN SİYASİ GÜÇLERLE GÖRÜŞÜYORUZ' "Burada itidal telkini çerçevesinde, Irak’taki gelişmelerin ya da bölge siyasetinin suikastlarla şekillenmesine karşıyız. Mezhepsel çatışmaların yeniden tetiklenmesi sözkonusu olabilecektir. En önemlisi dış müdahaleden, Irak’ın arındırılmasıdır. Irak’In geleceğine sadece Iraklılar karar verebilmelidir. Biz parti olarak Irak’taki bütün siyasi güçlerle görüşüyoruz. Suikastlar, hizip ve mezhep çatışmaları ve dış müdahaleler Irak zemininden kaynaklı."

"ABD tüm dünyaya tek bir devletin güvenliği üzerinden bakarsa o zaman burada istikrarın yakalanması mümkün olmayacaktır. Orada kullanılan dilin de makul bir alana çekilmesi mümkün olmayacaktır." 'LİBYA'DA HAFTER'İ DESTEKLEYEN RUSYA İLE ÇATIŞMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL' "(Hafter güçleri) Gayrı meşru ve kendinden menkul bir hareket. Libya’da yeniden iç savaşa dönüşme tehlikesi olan bir çatışma yoğunlaşması oluyor. UMH tek meşru hükümet olarak ateşkesin sağlanması için yürütülen bütün çabaları destekliyor. Seküler dedikleri bu yapının (Libya Ulusal Ordusu) arkasında BAE, Mısır, Suudi Arabistan, Rusya’ya bağlı Wagner var. Libya'da işgal gücü olarak bulunmuyoruz, Hafter'i destekleyen Rusya vs. ile çatışmamız söz konusu değil. Libya'da cihatçı denebilecek tek unsur Hafter, ona da seküler diyorlar." 'GÜNDELİK HAYATTA KULLANDIĞIMIZ DİL FAZLA ATAERKİL' "(Kadına yönelik şiddet) Bakanlıklarımız 75 maddelik bir eylem planı ortaya koydular. Parti olarak bu eylem planlarını desteklediğimizi belirtirim. Çeşitli vesilelerle gündeme geliyor. Her canı kaybettiğimizde içimiz yanıyor. Aynı zamanda bu şiddetin gerçekleşmesinden önce başvuruların olduğu belirtiliyor. Bunlar için çalışmalar yapılıyor. İçişleri Bakanlığımız, bu konular için polis ve jandarmalarımıza eğitim vermiştir. Gündelik hayatta kullandığımız dil fazla ataerkil, fazla kadın karşıtı bir dildir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Mücadelenin belkide en yüksek hassasiyetle buradan gösterilmesi gerekiyor." 'KANAL İSTANBUL MONTRÖ'YE KARŞI DEĞİL' "Kanal İstanbul herhangi bir şekilde Boğazlar Anlaşması ile çelişmiyor. Seyrü sefer serbestisi aynen korunacak. Geçişlerde Montrö'ye aykırı bir konum olmayacak. Bu proje tamamlandıktan sonra Boğazlar gemi trafiğine açık olmaya devam edecektir. Kanal İstanbul'daki uygulama Montrö ile çelişmeyecek şekilde uygulanacaktır. Murat Bardakçı ironi yaparak güzel bir yazı yazdı. 'Bu yapılan anlaşmalar Kadeş Anlaşması'na da karşıdır' diyerek. Tarihteki ilk yazılı anlaşmayla gönderme yapmıştır. Montrö meselesi, tabii ki devlet düzeyinde bakanlıklarımızın verdiği düzenlemeler var..."

Kanal İstanbul'la ilgili 2 şeyi söyleyebilirim: 1) Montrö'ye karşı değildir, 2) Montrö ile çelişmeyecek ve Türkiye'nin herhangi kaybı olmayacaktır."