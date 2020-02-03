Ömer Çelik: Bölgede rejim doğrudan hedef haline gelir...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki çatışmaya ilişkin, 'Bu durum Rusya ve Türkiye arasında konuşulacaktır. Bu saldırıya cevap verdik ve devamı da gelecektir. Mutabakatın ihlal edilmesi bölgedeki rejim hedeflerinin doğrudan hedef haline gelmesine neden olacaktır' açıklamasında bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki TSK-Suriye Ordusu çatışmasına ilişkin konuştu.

"İdlib'deki çatışmaların sürmesiyle ilgili görüşmeler sürüyordu. Rusya tarafı oradaki terör hareketliliğinden bahsedip onlara müdahale edildiğini söylüyordu. Biz de tabii buradaki bilgilerimizi paylaşıyorduk. Ayrıca sayın Cumhurbaşkanımızla Putin arasında anlık istihbarat paylaşımına kadar tarafların kontrollü olması şeklinde bir yaklaşım vardı. Şimdi açık bir şekilde rejim koordine edilmesine rağmen TSK unsurlarına kasten saldırdı" diyen Çelik, "Bu tabii ki İdlib Muatabakatı'nın ihlali anlamına gelir. Karşılığında da TSK unsurlarımız da rejim unsurlarını hedef aldı ve imha etti. Bu tabii Rusya'nın himayesindeki rejimin Rusya'nın altına imza attığı mutabakatın açık ihlali ve bunu dinlemediğini ifadesidir. Bu durum Rusya ve Türkiye arasında konuşulacaktır. Bu saldırıya cevap verdik ve devamı da gelecektir. Mutabakatın ihlal edilmesi bölgedeki rejim hedeflerinin doğrudan hedef haline gelmesine neden olacaktır" ifadesini kullandı.