Ölüm sonrası kesilen elektriğe 888 bin lira ceza kesildi ama...

Fatih'te intihar eden 4 kardeşe ait evin elektriğini borçtan dolayı kesen firmaya, EPDK 888 bin TL ceza verdi. Ölüm sonrası yaşanan bu kesintiye verilen bu ceza dikkat çekerken, hemen her gün yüzlerce kişinin elektriği ve doğalgazı kesilmeye devam ediyor.

6 Kasım'da İstanbul Fatih'de 4 kardeş siyanürle intihar etmiş, olayın hemen ardından ilgili meskenin elektriğinin gecikmiş borç sebebiyle kesilmesi de büyük tepkilere sebep olmuştu. Olayın ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, dağıtım faaliyeti yürüten Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ve perakende satış faaliyeti yürüten CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlatmıştı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz soruşturma sonucu olayda asli kusurlu olduğu tespit edilen CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi hakkında 888 bin 397 TL idari para cezası uygulanmasına ve yine mevzuata aykırı fiilde bulunduğu tespit edilen Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi hakkında ise ihtar yaptırımı uygulanmasına karar verildiğini açıkladı. HERGÜN YÜZLERCE KİŞİNİN ELEKTRİĞİ KESİLİYOR... Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre, son iki yılda 14 milyon 314 bin abonenin evi borcunu ödeyemediği gerekçesiyle elektriksiz kaldı. 5,4 milyon hanede ise yine borç nedeniyle doğalgaz kesintisi yaşandı. İLGİLİ HABER Boyun Eğme'de bu hafta: Üşüyoruz, boğuluyoruz, kazıklanıyoruz! İLGİLİ HABER Elektrikte özelleştirmenin sonucu: Sokak lambasının faturasını vatandaşa yazdılar