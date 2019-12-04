Olası İstanbul depremi öncesi 8 ilçeye uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Deprem Çalıştayı'nın ikinci gününde konuşan bilim insanları, deprem sonrası kentte temiz su bulunamayacağını ve yangınların ve salgın hastalıkların meydana geleceğini belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Deprem Çalıştayı'nın ikinci gününde bilim insanları, İstanbul'da deprem sonrasına ilişkin uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, inşaat mühendisi ve su politikaları uzmanı Dursun Yıldız ve İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisi Prof. Dr. Ayşegül Tanık, Cumhuriyet’e acil eylem planı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'8 İLÇEDE KANALİZASYON ÇÖKECEK'

Yıldız, deprem sonrası temiz su olmadığı için yangınların ve salgın hastalıkların meydana geleceğini belirterek “Deprem olduğunda fay hatlarına yakın olan Bakırköy, Fatih, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Adalar ve Beyoğlu bölgelerinde kanalizasyonlar çökecek. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan yurttaşlara çok uzun bir dönem sağlıklı su ve çevre ihtiyacının karşılanma konusunda zorlanacak. Öncelikle bu alanlar depreme hazırlanmalı” diye konuştu.

'KLOR TABLETİNE İHTİYAÇ VAR'

Prof. Dr. Ayşegül Tanık ise ilk 72 saatte hayatta kalmanın önemli olduğunu kaydederek “Deprem sonrası temiz su olmayacak. Bunun için klor tabletlerine ihtiyacınız var. Tabii bunu nasıl kullanacağınıza dair eğitim almanız gerekiyor. Klor tableti kullanarak suyun temizleyeceğini 80 milyonda 8 kişi biliyor. Bunu herkes bilmeli. Aksi takdirde kolera salgını başlıyor” diye konuştu.

Tanık, İSKİ’nin çalıştayda yaptığı açıklamada deprem sonrası 1 ay yetecek kloru olduğunu kaydetti.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA

İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan, İGDAŞ’ın deprem erken uyarı sistemine sahip olduğunu belirterek Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilerle deprem olmadan 5 ila 10 saniye öncesinde erken uyarı sisteminin devreye gireceğini, bu sayede İstanbul genelindeki 450 bin 251 vananın anında kapatılabileceğini söyledi.