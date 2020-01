Okullarda Nâzım Haftası hazırlıkları

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler Nâzım Hikmet'in 118. yaşı için okullarda yapacakları etkinlikleri Nâzım Haftası çağrısı ile duyurdu.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve Solcu Liseliler yayınladıkları ortak açıklamayla 13 Ocak – 19 Ocak haftasını şairin 118. yaşı için Nâzım Haftası ilan ettiklerini duyurdular. Yapılan ortak açıklamada yer alan çağrı şöyle ifade ediliyor:

Liseli ve üniversiteli gençleri Nâzım Haftasında düzenlenecek etkinliklere ve mücadeleye davet eden açıklamanın tam metni şöyle:

UMUT BİZDE, UMUT İNSANDA

NÂZIM HİKMET 118 YAŞINDA!

Karanlık günlerden geçiyoruz. Kötülerin ve kötülüklerin egemenliği sürüyor hâlâ.

Ve her geçen gün daha da saldırgan dikiliyorlar karşımıza; her gün, her saniye bin bir farklı yüzle, maskeyle…

Savaşları çıkaranlar da onlar, bizleri açlıkla yoksullukla yüz yüze bırakanlar da.

Toprağımızı, memleketimizi satanlar da onlar, bizleri geleceksizliğe mahkum edenler de.

Kötülüğün olduğu her yerde onlar var; patronlar, emperyalistler, kan emiciler. Onların tetikçileri; gericiler, faşistler, işbirlikçiler.

Ve umutlarını sömürdükleri milyonlar…

Peki umut? Hiç mi yok?

“Umut insanda”

Böyle diyor Komünist şair Nâzım Hikmet, umut bizde!

İnsanlığın en karanlık döneminde bile, hapisteyken, sürgündeyken…

Bıkmadan, yılgınlığa düşmeden insanlığın kurtuluşu için kavga eden bir komünistin umudu tükenir mi?

İşte o şair 118. yaşına giriyor. Partisi ise 100. yaşında!

TKG ve Solcu Liseliler'in yayımladıkları duyurularda etkinlik planları ve katılım hakkında şu bilgiler yer alıyor:

Önceki yıllarda olduğu gibi, ülkenin dört bir yanında liseliler bir araya gelecekler, okullarında Nâzım panoları hazırlayacak, Nâzım şiirleri okuyacak, Nâzım’ın kitaplarını elden ele dolaştıracak, Nâzım’ın mücadelesini tartışacaklar. Üniversite öğrencileri de Nâzım Haftası boyunca kampüslerde yapacakları etkinliklerle büyük ustanın doğum yıldönümünü kutlayacaklar. Aynı haftanın sonunda, 18 Ocak ve 19 Ocak tarihlerinde de Türkiye’nin her tarafında komünist şairin anılacağı etkinlikler, buluşmalar düzenlenecek. Nâzım Haftası boyunca düzenlenecek etkinliklere katılmak için Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liselilerin sosyal medya hesaplarına ya da 0543 481 4831 numaralı whatsapp hattına mesaj yazabilirsiniz.

Her ay liselilerle buluşan aylık liseli dergisi Solcu da bu ayki sayısını Nazım Hikmet’e ayırdı.

Solcu Dergisi, Ocak ayı boyunca yine ülkenin dört bir tarafında binlerce liseliye ulaşacak, liseliler Nâzım’ı ve Nâzım’ın mücadelesini anlamak, ‘’Nâzım Olmak’’ için Solcu’yu okuyacak ve bir araya gelecekler. Solcu Dergisi’nin Ocak sayısı ve diğer sayılarına ulaşmak için Solcu Liselilerin sosyal medya hesaplarına ya da 0543 481 4831 numaralı whatsapp hattına mesaj yazabilirsiniz.

Bizler her yeni yılı Nâzım Hikmet’le karşılayan liseliler, üniversiteliler, gençleriz.

Nâzım’ın mücadelesini her yeni yaşında büyütüyoruz. Her yeni yılda kavgayı Nâzım ile liselere, üniversitelere taşıyoruz.

Komünist şair Nâzım Hikmet’i 118. yaşında, şiirleri ve kavgası ile selamlayacağız.

Selamlayacağız ki; sömürüsüz, savaşsız bir dünyayı her beraber inşa edelim.

Selamlayacağız ki; bu yüzyılı biz değiştirelim.

Selamlayacağız ki; 2020’yi onlar değil, biz kazanalım.

Bu yıl da 13 Ocak- 17 Ocak haftasını Nâzım Hikmet Haftası ilan ediyoruz.

Liselere, sınıflara Nâzım’ın dizelerini taşıyacağız. Okul panolarını Nâzım ile donatacağız.

Ülkenin dört bir köşesinde yan yana gelecek, Nâzım’ın kavgasını konuşacağız.

Kent meydanlarında liselileri, üniversitelileri, emekçileri Nâzım ile buluşturacağız.

Liseli ve üniversiteli arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi Nâzım Haftası’nda ayağımızın bastığı her yerde Komünist Nâzım’ın kavgasını yaşatmaya, büyütmeye çağırıyoruz.

2020 yılını kazanmak için Nâzım olmaya çağırıyoruz!

“ve güneş doğarken hiç umut yok mu?

Umut, umut, umut,

umut insanda…”