Okullarda Nâzım Haftası hazırlıkları

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) ve Solcu Liseliler yayınladıkları ortak açıklamayla 13 Ocak – 19 Ocak haftasını şairin 118. yaşı için Nâzım Haftası ilan ettiklerini duyurdular. Yapılan ortak açıklamada yer alan çağrı şöyle ifade ediliyor:
“Savaşları çıkaranlar da onlar, bizleri açlıkla yoksullukla yüz yüze bırakanlar da.
Toprağımızı, memleketimizi satanlar da onlar, bizleri geleceksizliğe mahkum edenler de.
Kötülüğün olduğu her yerde onlar var; patronlar, emperyalistler, kan emiciler. Onların tetikçileri; gericiler, faşistler, işbirlikçiler.
Ve umutlarını sömürdükleri milyonlar…
Peki umut? Hiç mi yok?
‘Umut insanda.’
Böyle diyor Komünist şair Nâzım Hikmet, umut bizde.
İnsanlığın en karanlık döneminde bile, hapisteyken, sürgündeyken…
Bıkmadan, yılgınlığa düşmeden insanlığın kurtuluşu için kavga eden bir komünistin umudu tükenir mi?”
Liseli ve üniversiteli gençleri Nâzım Haftasında düzenlenecek etkinliklere ve mücadeleye davet eden açıklamanın tam metni şöyle:
UMUT BİZDE, UMUT İNSANDA
NÂZIM HİKMET 118 YAŞINDA!
Karanlık günlerden geçiyoruz. Kötülerin ve kötülüklerin egemenliği sürüyor hâlâ.
Ve her geçen gün daha da saldırgan dikiliyorlar karşımıza; her gün, her saniye bin bir farklı yüzle, maskeyle…
Savaşları çıkaranlar da onlar, bizleri açlıkla yoksullukla yüz yüze bırakanlar da.
Toprağımızı, memleketimizi satanlar da onlar, bizleri geleceksizliğe mahkum edenler de.
Kötülüğün olduğu her yerde onlar var; patronlar, emperyalistler, kan emiciler. Onların tetikçileri; gericiler, faşistler, işbirlikçiler.
Ve umutlarını sömürdükleri milyonlar…
Peki umut? Hiç mi yok?
“Umut insanda”
Böyle diyor Komünist şair Nâzım Hikmet, umut bizde!
İnsanlığın en karanlık döneminde bile, hapisteyken, sürgündeyken…
Bıkmadan, yılgınlığa düşmeden insanlığın kurtuluşu için kavga eden bir komünistin umudu tükenir mi?
İşte o şair 118. yaşına giriyor. Partisi ise 100. yaşında!
Bizler her yeni yılı Nâzım Hikmet’le karşılayan liseliler, üniversiteliler, gençleriz.
Nâzım’ın mücadelesini her yeni yaşında büyütüyoruz. Her yeni yılda kavgayı Nâzım ile liselere, üniversitelere taşıyoruz.
Komünist şair Nâzım Hikmet’i 118. yaşında, şiirleri ve kavgası ile selamlayacağız.
Selamlayacağız ki; sömürüsüz, savaşsız bir dünyayı her beraber inşa edelim.
Selamlayacağız ki; bu yüzyılı biz değiştirelim.
Selamlayacağız ki; 2020’yi onlar değil, biz kazanalım.
Bu yıl da 13 Ocak- 17 Ocak haftasını Nâzım Hikmet Haftası ilan ediyoruz.
Liselere, sınıflara Nâzım’ın dizelerini taşıyacağız. Okul panolarını Nâzım ile donatacağız.
Ülkenin dört bir köşesinde yan yana gelecek, Nâzım’ın kavgasını konuşacağız.
Kent meydanlarında liselileri, üniversitelileri, emekçileri Nâzım ile buluşturacağız.
Liseli ve üniversiteli arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi Nâzım Haftası’nda ayağımızın bastığı her yerde Komünist Nâzım’ın kavgasını yaşatmaya, büyütmeye çağırıyoruz.
2020 yılını kazanmak için Nâzım olmaya çağırıyoruz!
“ve güneş doğarken hiç umut yok mu?
Umut, umut, umut,
umut insanda…”