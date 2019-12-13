Okullarda mescit var revir yok

'Kadın ve erkek için ayrı mescit' şartı yer alan MEB yönetmeliğinde öğrencilere acil durum sağlık hizmetleri için revir şartı bulunmuyor.

Mescidin zorunlu olduğu Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda olmayan revir, can güvenliğini ilgilendiren ancak ertelenen yönetmelikler ve yeterli olmayan ilkyardım eğitimi nedeniyle çocuklar ölmeye devam ediyor.

MESCİT VAR, REVİR YOK

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, neredeyse her yıl değiştirilen yönetmeliğe göre, okullarda “yeteri kadar müdür yardımcısı odası, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı mescit, kantin/kafeterya, su deposu, sistem odası, sığınak, depo, teknisyen odası, tuvalet ve lavabo, yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, laboratuvar” bölümleri olması gerekiyor. Ancak “kadın ve erkek için ayrı mescit” şartı yer alan MEB yönetmeliğinde öğrencilere acil durum sağlık hizmetleri için revir şartı bulunmuyor.

MERKEZDE ÖĞRENCİ YOK

Bakanlık yönetmeliğinde revir olması için herhangi bir öğrenci sayısıyla ilgili bir ihtiyaç tanımlanmazken yönetmelikteki şu ifadeler dikkat çekiyor:

“İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen sayıda çalışan bulunan kurumlarda işyeri sağlık ve güvenlik birimi ve revir odası bulunması.” Bu ifadelerde merkeze “öğrenci”nin değil “çalışan”ın alınması dikkat çekiyor. İlgili yönetmeliğe göre, revir için kurumun “tehlikeli işler” sınıfında yer alması gerekiyor.

ÖZELDE ‘İSTEĞE BAĞLI’

MEB’in özel okul yönetmeliğinde ise revir, “isteğe bağlı” olarak “sağlık odası” tanımı ile yer alıyor. MEB’e bağlı okullarda ise revir tanımı sadece yatılı ve pansiyonlu okullarda pansiyonun uygun bir bölümünde oluşturulması koşulu ile bulunuyor. Ancak her yıl öğrencilerden ciddi kayıt paralarının alındığı, velilerden okul aile birliği bütçesi için aidat gibi ücretlerin istendiği bazı devlet okullarında da ücretleri okul döner sermayesinden ödenen ve sözleşmeli personel istihdamı ile revir, hemşire, rutin doktor kontrolü ve özel güvenlik gibi hizmetlerin verildiği öğrenildi.

CAN GÜVENLİĞİNE ERTELEME

Çocukların ihtiyaçlarını öncelikli olarak görmeyen MEB, ilk olarak Haziran 2019’da Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği ile okul kantinlerinde 16 Eylül’de yürürlüğe girmek üzere “Okul Gıdası Logosu” uygulamasının başlatılacağını duyurdu. Bu kapsamda bütün okul kantinlerinde denetimler yapılacağını belirten bakanlık, yönetmelik uygulamaya girmeden bir gün önce 15 Eylül’de değişikliğe giderek uygulamayı 7 Eylül 2020’ye erteledi. Ertelemenin gerekçesi olarak da kantin işletmecilerinin taleplerinin öne çıktığı belirtildi. MEB’in İçişleri Bakanlığı ile 2017’de başlatılarak ortak yürüttüğü ve öğrencilerin can güvenliği için gerekli olan Okul Servis Araçları Yönetmeliği’ndeki birçok şart da iki kere uzatılarak 3 Eylül 2020’ye ertelendi.

EĞİTİMLER YETERLİ DEĞİL

Ankara’da ölen 7 yaşındaki Mert Yağız’a ilk müdahaleyi okul görevlisinin yapması MEB’in ilkyardım eğitimlerini de gündeme getirdi. MEB, birçok ilde öğretmenlere 18 saatlik eğitimin ardından İlkyardım Eğitimi Sertifikası veriyor. Programlara katılan öğretmenler ise eğitimlere katılımların düşük olduğunu, teorik boyutta kaldığını vurguladı.