Okullara kar engeli: Üç ilde eğitime ara verildi

Ülkenin özellikle doğusunda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

Konya, Eskişehir ve Kütahya'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Konya’nın Derebucak ve Taşkent ilçelerinde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime bugün ara verildiği duyuruldu.

Eskişehir’de dün gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle eğitim öğretime ara vereceği açıklandı. Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi. Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. Kent merkezinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.