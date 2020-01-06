Okullara kar engeli: Eğitime ara verildi

Ülkenin özellikle doğusunda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi.

Konya, Eskişehir ve Kütahya'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Konya’nın Derebucak ve Taşkent ilçelerinde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime bugün ara verildiği duyuruldu.

Eskişehir’de dün gece başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün süreyle eğitim öğretime ara vereceği açıklandı. Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir" denildi. Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi. Kent merkezinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye kadar ulaştı.

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinin kırsal mahallelerindeki bazı okulların kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildiğini açıkladı: “İlimiz Akhisar ilçesine bağlı, Hanpaşa ve Dağdere Kırsal Mahalle İlk ve Ortaokulları, Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Başlamış Ceyhan Karasoy İlk ve Ortaokuluna taşınan Akkocalı Mahallesi Öğrencileri için 06.01.2020 günü kar sebebiyle okullar tatil edilmiştir.”

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Hâlâ devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki taşımalı eğitim merkezleri öğleden sonra tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'in bazı bölgelerinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, bu nedenle Bozüyük, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği duyuruldu.

Sivas'ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi ile Sincik ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.