Okullar için tatil kararı, Erdoğan'a bağlı

MEB'de yapılan toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda belli olacağı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk yeni koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamıştı.

MEB merkez binasında okullarda uygulanacak koronavirüs önlemleri ile ilgili toplantı yapıldı.

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili nihai kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantıda belli olacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların tatil takvimiyle ilgili bütün olasılıklar masaya yatırıldı.

Ara tatilin öne alınması söz konusu olursa, bu kez uzaktan eğitim ve telafi eğitim bakanlık tarafından planlandı.

Tüm bu tedbirler ve planlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan dün yeni koronavirüs (KOVİD-19) ile ilgili ortak açıklama yapmış, Sağlık Bakanı Koca okulların tatili konusunun toplantının gündeminde yer almadığını ifade ederek 'Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler' değerlendirmesinde bulunmuştu.