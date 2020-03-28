Okullar Eylül'e kadar tatil mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlere gönderdiği genelge ile rutin ders görevleri dışındaki ders görevleri uygulamalarının, 1 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara gönderilen genelgeye göre, öğretmenlere Eylül ayına kadar rutin müfredat kapsamında olan ek dersler dışındaki ek derslerin uygulama ve ödemelerinin yapılmayacağı söylendi.

Genelge 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilen okulların bu tarihten itibaren de açılmayabileceği şeklinde yorumlandı.

Okul müdürlerinin öğretmenlere gönderdiği genelgede, "Söz konusu tedbirler kapsamında olmak üzere, rutin müfredat kapsamında yürütülmek durumunda olan ders görevleri dışında kalan ders görevlerinin uygulamaları, 28 Mart 2020 tarihinden itibaren 2020-2021 öğretim yılının başladığı 1 Eylül 2020 tarihine kadar durdurulmuştur" diye yazıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı genelgede, daha önce 30 Nisan'a kadar sürdürüleceği söylenen uzaktan eğitimin uygulamasına ilişkin ise yeni bir bilgi verilmedi.

Genelge ile ek dersler durdurulmuş olurken, Bakan Selçuk'un geçtiğimiz günlerde "En kısa sürede yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız devam ediyor" diyerek yazın yapmayı planladıklarını söylediği "telafi eğitimi"nin de yapılmayacağı anlaşılıyor.