Okuldaki dezenfeksiyon sırasında 6 öğrenci hastanelik oldu

İstanbul Sultangazi'de dezenfekte yapılan okulda 6 öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs salgını tehlikesine karşın okullarda dezenfekte işlemleri başlatılırken Sultangazi’de bir okulda yapılan işlemler sırasında 6 öğrencinin rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Sözcü‘de yer alan habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan Sultangazi Belediyesi’nden bir yetkili, ilçedeki tüm okulların belediye tarafından dezenfekte edildiğini belirterek, 6 öğrencinin de bu işlem sırasında rahatsızlanması üzerine derhal hastaneye kaldırdıklarını belirtti. Habere göre yetkili, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece “alerjik öksürük şikayeti” olduğunu söyledi.