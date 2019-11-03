Okulda bıraktılar diye lise öğrencilerinin kitaplarını suya attırdı

Menemen Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, sıra altında bıraktıkları kitaplarının okul müdüresinin talimatıyla suya attırıldığını söyledi.

İzmir Menemen'deki Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyan öğrenciler, geçtiğimiz günlerde okula gittiklerinde sıra altına koydukları kitaplarının yerinde olmadığını fark etti.

Öğrenciler, kitaplarının yeni okul müdüresi Yurdagül Arıkan tarafından ıslak bir yere attırıldığını öğrendi. Herhangi bir uyarı ya da bilgilendirme yapılmadığını belirten öğrencilerden biri, "12. sınıf öğrencileri olarak çok fazla test kitabımız olduğundan, çalışmak için okula giderken yanımızda götürüp sıraların altına koyduk. Kitaplarımız bizim haberimiz olmadan toplanıp ıslak yerlere atıldı. Öğrencilerden bazıları çaresizce kirlenip ıslanan kitaplarını aradı ve yalnızca pek az kişi bulabildi. Okul kitaplarımıza da el konuldu. Görevlilere gidip kitaplarımızı istediğimizde geri vermediler" diye konuştu.

Öğrenciler, "sıranın altında bırakmasaydınız" tepkisiyle karşılaştıklarını, hakkını arayanların ise üzerine yüründüğünü iddia etti.

Duruma tepki gösteren ve sosyal medyadan da sesini duyurmaya çalışan öğrenciler, bu nedenle de uyarıldıklarını söyledi.