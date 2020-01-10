Okulda Atatürk posterlerinin üstü kapatılmıştı: Bakanlık açıklama yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı, imam hatip lisesi yapılan devlet okulunda İsmailağa cemaatine bağlı bir vakfın düzenlediği toplantıda Atatürk posterlerinin kapatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

"FETÖ"den alınıp imam hatip lisesi yapılan devlet okulunda dinci vakıf toplantı düzenledi.

Toplantı sırasında salondaki Atatürk posterlerinin üstü kapatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, skandalla ilgili açıklama yaptı.

İzmir Yamanlar'daki Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonunda İsmailağa cemaatine bağlı Sıla Vakfı toplantı düzenledi. Toplantı sırasında Atatürk posterleri vakfın bez afişleriyle kapatıldı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İzmir Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin resmi tatil günlerinde özel etkinlikler için de kullanılmakta olan çok amaçlı salonunda, bir sivil toplum kuruluşu tarafından özel bir program gerçekleştirilmiştir. Söz konusu programda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili olarak Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."