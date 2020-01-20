Okul müdürüne ‘cinsel istismar’ davası

Tokat’taki Kırkkızlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü D.Ö. hakkında, bir öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Tokat’taki Kırkkızlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü D.Ö. hakkında “17 yaşındaki E.Ö’ye odasında cinsel istismarda bulunduğu” gerekçesiyle dava açıldı.

Müdür D.Ö’nün ise “başka biri aracılığıyla mağdur ve ailesini davadan çekilmeleri için tehdit ettiği ve mağdurun eski erkek arkadaşına, müdür lehinde beyanda bulunması için para teklif edildiği” öne sürüldü. ü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın müdür D.Ö. hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

E.Ö’nün annesi N.Ö., de müdür D.Ö. ile ilgili, “D.Ö., Y.E.,’yi evimize göndererek şikâyetimizi geri almamızı istedi. Kızımın okul masraflarını üstleneceklerini, kızımın Niksar’da barınamayacağını söyledi. Y.E. bizi tehdit ederek nişanlı kızlarımın işlerinin bozulacağını söyledi” ifadesini kullandı.