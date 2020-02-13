Okul müdürü öğrencinin yüzüne tekme attı: 'Anlık tepki gösterdim...'

Isparta'da Şehit Göksel Koç Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi A.Ö.'nün yüzüne tekme atan okul müdürü A.Y. hakkında, Isparta Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Isparta Işıkkent Mahallesi’nde bulunan Şehit Göksel Koç Ortaokulu’nun bahçesinde Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği yangın tatbikatı öncesi okul müdürü A.Y., yerde oturan 7’nci sınıf öğrencisi A.Ö.’nün yüzüne tekme attı.

Öğle arası eve giden A.Ö., durumu babası İsmail Ö.’ye anlattı. İsmail Ö. ise okula giderek okul idarecileriyle birlikte güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Savcılığa giden baba, okul müdüründen şikayetçi oldu.

Bunun üzerine ifadesi alınan A.Y., yangın tatbikatı sırasında öğrencilerin yanıcı ve parlayıcı maddelere doğru hareket etmesi nedeniyle zarar görebileceklerini düşünerek, anlık tepki gösterdiğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 12 Kasım’da yaşanan olayın ardından A.Y. hakkında ‘basit yaralama’ suçundan dava açıldı.