Okul inşaatını yarım bırakan müteahhit kaçtı

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Adil Mustafa Musaoğlu İlkokulu’nun yeniden yapım işini üstlenen müteahhit, inşaatı yarım bırakarak kaçtı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yer alan Fatih Mahallesi’nin tek ilkokulu olan Adil Demireren Mustafa Musaoğlu İlkokulu’na, 2017 yılında depreme dayanıksız raporu verildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okulun yıkılarak yeniden yapılmasına karar verdi.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre, iktidara yakın olduğu iddia edilen bir şirketin yapımına başladığı ve 15 Nisan 2019’da tamamlanacağı belirtilen okul inşaatı yarım kaldı. Yapım işini üstlenen müteahhidin ekonomik gerekçelerle okulu yapamayacağını bildirdiği öğrenildi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müteahhidin inşaattan çekilme talebini kabul etmezken, müteahhit ise bir gece yarısı kentten kaçtı.

İnşaatı yarım kalan Adil Demireren Mustafa Musaoğlu İlkokulu’nda öğrenim gören yaklaşık 800 öğrenci okulsuz kaldı. Öğrenciler, mahallelerinin iki kilometre uzağındaki başka bir okulda eğitime devam etmek zorunda bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Denizli’de değişik gerekçelerle yıkılan birçok okulun iktidara yakın müteahhitlere ihale edildiğini anlatan Karaca, “Müteahhitler kaçtı, çocuklarımız okul yollarında sefil hale geldi” diye konuştu.