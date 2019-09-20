'Okul Gıdası Logosu protokolü neden ertelendi açıklansın'

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, kantin denetimlerinin gıda bilimi eğitimi almayan, sayıca yetersiz olan personel tarafından yapılmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, 'Okul Gıdası Logosu' protokolünün ertelenme nedenlerinin kamuoyuyla paylaşması gerektiği de belirtildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmır Şubesi kantin denetimleri ve okul gıdası logosu ile ilgili bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada kantin denetimlerinin mevcut imkanlarla yapılmasının mümkün olmadığı söylenirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı hijyen genelgesi ile gıda bilimi konusunda eğitim almayan personelin gıda güvenliği konusunda denetim yapmasının önünün açıldığı belirtildi.

'DENETÇİ SAYISI YETERLİ DEĞİL'

Odanın açıklamasında, denetçi sayısı ve niteliğine ilişkin şunlara yer verildi:

"Resmi gazetede yayımlanan 'Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği' gereği, okul kantinlerindeki gıda denetimleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Yani Bakanlık yetkilileri okul kantini denetimlerini standart gıda işletmeleri denetim prosedürü yanı sıra, 33 madde ve buna bağlı 150 alt maddeden oluşan hükümlerine göre yapmaktadır. Ancak mevcut denetçi sayısı ile hali hazırdaki tüm gıda işletmelerinin denetlenmesi bile mümkün değilken, ek olarak okul kantinlerini de etkin şekilde denetlemeleri mümkün görülmemektedir. Bu noktada 28 aydır herhangi bir atama yapmayan Tarım ve Orman Bakanlığı’nı en kısa zamanda kadro açarak Gıda Mühendisi istihdam etmeye davet ediyoruz."

'EĞİTİMSİZ PERSONELE DENETİM YAPTIRILACAK'

Oda, eğitimsiz personel tarafından gıda güvenliği denetimi yapılacağını da belirtti. Açıklamada şunlara yer verildi:

"Söz konusu yönetmeliğin 31. maddesine göre, 'Millî Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda eğitimli personeli tarafından yapılan denetimlerde gıda işletmelerinde tespit edilen gıda güvenilirliği ve hijyen şartlarında eksiklikler var ise, gıda işletmelerinin en kısa sürede kontrol edilmesini ve sürekli takibinin yapılmasını sağlamak için, okul ve kurum yöneticileri Bakanlık ve ilgili olması durumunda Sağlık Bakanlığının İl/İlçe Müdürlüklerine bilgi verir' denilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 10.03.2016 tarih ve 90757378-10.06-E.2852893 sayılı Okul kantinlerinde satılacak gıdalar ve eğitim kurumlarındaki gıda işletmelerinin hijyen yönünden denetlenmesi konulu bir genelge yayınlamıştır. Bu madde ve genelgelerle, gıda bilimi konusunda eğitim almayan bir personelin gıda güvenliği ve hijyen şartlarıyla ilgili bir konuda denetim yapmasının önü açılmaktadır. Bu durum kantinlerdeki gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini zafiyete uğratmaktadır. Bakanlık dışındaki denetim ihtiyacının, uzmanlık alanı gıda güvenliği olmayan meslek gruplarınca yapılması yerine bu alanda uzman olan Gıda Mühendisleri tarafından karşılanması gerekmektedir."

'BAKANLIK ERTELEMENİN NEDENLERİNİ AÇIKLASIN'

"Okul Gıdası Logosu" protokolünden de bahsedilen açıklamada, okulların açılmasına 1 hafta kala sebep gösterilmeden yürürlüğe girme süresinin ertelenmesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aydınlatılması gerektiğine değinildi. Kantinlerin periyodik olarak haşere mücadele uygulamaları kapsamında ilaçlamalarının yaptırılmasının da okul yönetimlerinin sorumluluğunda olduğu hatirlatılan açıklamada, okul aile birlikleri ve velilerin de konuyla ilgili dikkatli olması gerektiği söylendi.