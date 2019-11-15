Oktay: Fatih sondaj gemisi yeni faaliyetine başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs’ın Karpaz Burnu’nun güneyinde yeni faaliyetine başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs’ın Karpaz Burnu güneyinde yeni sondaj çalışmalarına başladığını duyurdu.

Oktay, “KKTC’nin 36. kuruluş yıl dönümü" törenlerinde yaptığı konuşmada Yavuz sondaj gemisiyle ilgili de “Doğu Akdeniz’de Yavuz sondaj gemimiz ülkemizin kıta sahanlığında faaliyettedir” dedi.

Oktay “Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimiz ise KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne verdiği ruhsat sahalarında faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçtiğimiz ay güncellediğimiz Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi’nde de Doğu Akdeniz’de yürütülen faaliyetler konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamış durumdayız” diye konuştu.

Oktay, AB’nin yaptırım kararları hakkında ise “Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından pazartesi günü onaylanan yaptırım taslağının da bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur” dedi.

