OHAL 'Onay' Komisyonu: Hepsi reddediliyor...

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, KHK ile meslekten ihraç edilenler, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 92 binini sonuçlandırdı. Komisyon, başvuruların 83 bin 900'ünü reddettiğini açıkladı.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilenler, kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin yapılan 126 bin 200 başvurudan 92 binini karara bağladı.

Komisyonun yazılı açıklamasına göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na 126 bin 200 müracaat yapıldı. Tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başlayan komisyon, bugüne kadar 92 bin başvuruyu sonuçlandırdı.

BAŞVURULARIN ÇOĞU REDDEDİLDİ

Komisyon başvurulardan yalnızca 8 bin 100 tanesini kabul etti. Başvuruların 83 bin 900'ünü reddedilirken, 34 bin 200 müracaatın incelemesi ise devam ediyor. Böylelikle, komisyonun aslında OHAL uygulamalarını onay kurumu olduğu, OHAL nedeniyle mahkemelerde açılacak davaları geciktirme görevi de ortaya çıkmış oldu.

OHAL KHK'ları yasalaştıktan sonra, OHAL'in devam ettiği ortaya çıkmıştı. Komisyon çalışmaları bu devamın da tescillenmesinin bir sonucu olarak görünüyor.