Öğretmenlere seminer dayatması: Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı AKP'li Tekden verecek

Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü dün meslek lisesi öğretmenlerine AKP'li eski Kayseri milletvekili Kemal Tekden'in 'Eğitime Aşkla Bakmak' başlıklı bir seminer vereceğini duyurdu. Diriliş Ertuğrul adlı dizinin de yapımcısı olan Tekden'in eğitimle para ilişkisi dışında bir ilgisinin bulunmadığı biliniyor.

Okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın veli ve çocukların yaşam planlamasında çeşitli zorluklar yaşatan yeni uygulaması olan ara tatil döneminde. 2023 Eğitim Vizyonuna hazırlanmak istenen öğretmenler ise çeşitli başlıklarda kurgulanan seminerlere katılıyor.

Bu kapsamda Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü, dün meslek lisesi öğretmenlerine eski AKP Kayseri milletvekili Kemal Tekden'in "Eğitime Aşkla Bakmak" başlığında bir seminer vereceğini duyurdu. Bu konu başlığında aktarılacak içeriğin bilimsel bir yanı olmadığı öngörülebilse de, bu kişinin hangi kimlikle öğretmenlere böyle bir seminer vereceği merak konusu oldu. Kemal Tekden'in eğitim ile para ilişkisinin dışında akademik bir ilgisinin olmadığı biliniyor. Öğretmenler ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendilerine dayattığı bu tür uygulamaları şimdilik tedirginlikle izliyor.

KEMAL TEKDEN KİMDİR?

Tekden Grup Yönetim Kurulu başkanı. BBP'den siyasete atılan Tekden daha sonra 25. Dönem AKP Kayseri milletvekili oldu. Tıp fakültesi mezunu. Bir süre KBB uzmanı olarak devlet memurluğu yaptıktan sonra Kayseri'ye ilk özel tıp merkezini kuran kişi. Kayseri'de birden fazla, Denizli ve İstanbul'da da özel hastane sahibi bir patron. Ayrıca Tekden Kolejleri sahibi olan Kemal Tekden TÜZDEV'in (Türkiye Üstün Zekalılar ve Dahi Çocukların Eğitimi Vakfı) genel başkanlığını yapıyor.

Erciyes Üniversitesi Tiyatro Kulübü, Erciyes Eğitim ve Hizmet Vakfı, Erciyes Üniversitesi Vakfı, Erciyes Feneri, Darülaceze Vakfı, Kayseri Aydınlar Ocağı, Selçuklu Vakfı, Gönüllerde Birlik Vakfı gibi vakıf ve sivil toplum kuruluşunda da yöneticilik ya da kuruculuk yapmış. Tekden hastaneleri ve okullarının dışında bir de Tekden film şirketinin sahibi olarak Diriliş Ertuğrul dizisinin de yapımcısı.

“Hayatın Manası ve Başarı”, “Girişimcilik”, “ İnsanın Sırrı” “Üstün Zekâlı ve Deha Çaplı Çocuklar”, “İdeal Eğitimi”, “Eğitimle Diriliş” konularında konferansları üniversite ve liselerde vermiş. Ayrıca Kemal Tekden Suriye harekatından da ilk nemalanan patronlardan. Yandaş medya bu haberi "Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı ve Tekden Grup Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Zeytin Dalı Harekatıyla terörden temizlenen Suriye'nin Halep iline bağlı Afrin ilçesinde ilkokul ve hastane yaptırdı" şeklinde duyurmuştu. Suriye harekatı sonrası Afrin bölgesine de okul ve hastane kurduğu biliniyor.