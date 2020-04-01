Öğretmenlere Erdoğan'ın kampanyasına bağış dayatması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'yardım kampanyasına' bağış için okul yönetimlerinin öğretmenlere baskı yapmaya başladığı öğrenildi.

Okul müdürleri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri yöneticileri, öğretmenlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı “Biz Bize Yeteriz’’ kampanyası için bağış yapmalarını istiyor.

Öğretmenler, bağış yapmamaları durumunda fişlenme kaygısı yaşıyor. Bir okul müdürü, öğretmenlere yolladığı mesajda, “Paranızı bu hesaplara gönderebilirsiniz. Ancak kim ne kadar gönderecekse bana özelden yazsın, benim de toplam tutarı ilçe milli eğitim müdürlüğüne bildirmem gerekir” dedi.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre, bir il milli eğitim müdürlüğünde görevli yöneticinin, okul yönetimlerine gönderdiği mesaj şöyle: “Tüm okul ve kurumlarımızın müdürleri tarafından her türlü iletişim aracı ile öğretmen ve velilerimize ulaşılıp gerekli gayret gösterilip kampanyaya katılımın üst düzeyde tutulması için gayret gösterilecek olup her hafta cuma günü okul ve kurumlarımızın gayreti ile toplanan yardımın toplam tutarı tarafıma WhattsAptan, özelden okul ve kurum ismi belirtilerek gönderilecektir. Bu kampanyaya özel kurslarımızdan da katılım beklenmektedir.”

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Bu denli zor bir süreçte gönüllülük temelli olması gereken bir kampanya üzerinden öğretmenlere, eğitim ve bilim emekçilerine mesajlar yoluyla yapılan baskıyı, mobbingi reddediyoruz. Kamu erkinin görevi baskı yoluyla para toplamak değildir. Meslektaşlarına yönelik yaptığı bu uygulamayı reddediyoruz’’ diye konuştu.