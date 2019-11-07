Öğretmenler Günü'nde camide mevlit: Katılım zorunlu

18-22 Kasım'daki ara tatilin son günü camide, 24 Kasım Öğretmenler Günü Mevlidi okutulacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilk kez bu yıl uygulayacağı çoklu ara tatilde öğretmenler için ders işlenişi, mesleki bilgi ve birikim paylaşımı için çok sayıda program hazırladığını duyurdu. MEB'in hazırladığı programa İzmit'ten dikkat çeken bir örnek geldi.

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre, 18-22 Kasım'daki ara tatilin son günü camide, 24 Kasım Öğretmenler Günü Mevlidi okutulacak, dualarla öğretmenler günü kutlanacak. Kaymakam Şevket Cinbir'in onayıyla öğretmen ve öğrenciler zorunlu katılacak.

Mesut Barış Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Cerrahoğlu, 22 Kasım 2019 günü Fevziye Cami'nde yapılacak olan mevlit programına idareci, öğretmen ve öğrencilerin görevlendirilebilmeleri için 4 Kasım 2019'da İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen' den onay alındığını ve 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle planlanan mevlitte görevli öğrenci, öğretmen listelerini okullara gönderdi.

