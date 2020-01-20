Öğretmenevi'nde kumar oynayan AKP'li vekil Yeni Akit muhabirine saldırdı

Yeni Akit muhabirleri Mehmet Özmen ve Taha Emre Özdemir'in, kumar oynarken görüntüledikleri AKP'li isimlerin saldırısına uğradıkları iddia edildi.

Yeni Akit, Kastamonu Öğretmenevi'ni kumarhaneye çevirdiğini öne sürdüğü AKP Kastamonu milletvekili Hakkı Köylü, AKP Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve beraberindeki bir grup bürokratın Yeni Akit muhabirine saldırdığını açıkladı.

Haberde, "Kumar oynama görüntülerini kaydeden muhabirimiz Mehmet Özmen, bir odaya kilitlenerek 6-7 kişi tarafından darp edildi. Saldırganların arasında bizzat AK Partili Hakkı Köylü de vardı. Ağır küfürler ve hakaretler eşliğinde bizzat Özmen'e yumruklarla vurarak saldıran Hakkı Köylü, 'Sen benim hakkımda nasıl haber yaparsın lan' diyerek bağırdı. Saldıranlardan bir kısmı ise, muhabirimiz Taha Emre Özdemir'i kumar oynanan odadan dışarı çıkartarak görüntü aldığı telefonunu gasp etti. Saldırganların gasbettikleri cep telefonundan görüntüleri silmeye çalıştıkları öğrenilirken, cep telefonunun halen saldırganlarda olduğu bildirildi" ifadesi kullanıldı.