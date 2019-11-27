Öğrencilerin mücadelesi sonuç verdi: Yemekhanede rezervasyon sistemi kaldırıldı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yemekhane zammına ve rezervasyon sistemine karşı imza toplayan öğrencilerin kampanyası sonuç verdi. Rektörlük 'rezervasyon sistemi'nin kaldırılacağını açıkladı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde (İYTE) yemekhane zammı ve rezervasyon sistemine karşı imza kampanyası başlatan öğrencilerin mücadelesi sonuç verdi.

Yeni eğitim yılının başlamasıyla yemekhane ücretlerine yapılan zam ve "rezervasyon sistemi" nedeniyle “Zamlara, kötü yemekhane koşullarına ve hayat pahalılığına karşı buradayız!” diyen ve taleplerini sıralayarak imza toplayan İYTE'li öğrencilerin kampanyası sonuç verdi.

Öğrencilerin 800’ün üzerinde imza toplayıp rektörlüğe iletmesinin ardından okul yönetimi geri adım attı. Rektörlük "rezervasyon sistemi"nin kaldırılacağını açıkladı.

Rektörlüğün yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli İYTE'liler,

Yemek israfının önlenmesi ve kafeterya kullanıcılarının yemeğin tükenmesi sorunu ile karşılaşmamaları için verilecek yemek miktarının önceden belirlenmesi büyük önem arz ettiğinden, 07.10.2019 tarihinde 'Rezervasyonlu Yemekhane Sistemi' uygulamasına geçilmiştir. Ancak süreç içerisinde tarafımızca yapılan tespitler sonucu, rezervasyon yaptırdığı halde yemek hizmetinden faydalanmayan kullanıcılarımızın sayısında artışlar olduğu görülmüştür. Bu nedenle rezervasyon sistemi uygulamasının 02.12.2019 (Pazartesi) tarihi itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Bilgilerinizi arz/rica ederiz."