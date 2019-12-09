Öğrencilere Ensar Vakfı tehdidi!

Ensar Vakfı’nın yemeklerinden zehirlenen öğrenciler, şikâyetçi olmamaları için tehdit edildi.

İstanbul Bahçelievler’deki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan ve yemekten zehirlenen çocuklardan bazıları, “Zehirlendikten sonra alınan ifademizde yetkililerden şikâyetçi olmak istedik. Okul müdürümüz bizlere, ‘Ensar Vakfı’na büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyuna alet olmayın dedi.’ Sadece birkaç arkadaşımız şikayetçi oldu. Şikâyetçi olan öğrencilere ise okul müdürünün tavırları sertleşti” dedi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda bir yıl arayla iki besin zehirlenmesi vakası yaşandı. 3 Kasım 2018 tarihinde okulun yurdunda yatılı kalan 17 öğrenci yemekten zehirlendi. İkinci zehirlenme vakası ise 2 Aralık’ta gerçekleşti. Bu kez 38 çocuk yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Şiddetli karın ağrısı yaşayan çocuklar ancak ertesi gün hastaneye sevk edildi. Başlatılan soruşturmada sadece birkaç öğrenci şikâyetçi oldu. Okulun yurdunda kalan ve güvenlik nedeniyle isimlerinin yazılmasını isteyen bazı öğrenciler açıklamalarda bulundu.

‘SONUÇ ALAMADIK’

Bir öğrenci, “Yemek yedikten sonra bütün gece karnımız ağırdı. Ertesi gün okul müdürüne bildirdik. ‘Hastalanmanız Ensar Vakfı’nın yemeğinden olmamıştır. Üşütmüşsünüzdür, rüzgâr esiyor’ diyerek bizi hastaneye götürmek istemedi. Bizler zorlayınca ambulanslar çağrıldı, hastaneye kaldırıldık. Okul ve yurt idaresinin denetimsizliği sonucu zehirlenip duruyoruz. Ensar’ın hazırladığı yemekle ilgili sesimizi duyurmak için her kapıyı çaldık ama sonuç alamadık” dedi.

Besin zehirlenmesi yaşayan bir başka öğrenci ise “Zehirlenmeme ilişkin sorumlulardan şikayetçi oldum. Ancak şikâyetçi olmadan önce okul müdürümüz yanımıza gelerek, “Ensar Vakfı’na büyük bir oyun oynanıyor. Bu oyuna alet olmayın dedi.” Sadece birkaç arkadaşımız şikayetçi oldu. Şikâyetçi olan öğrencilere ise okul müdürünün tavırları sertleşti” dedi.

Okul müdürü Hikmet Feridun Aksu ise, “Bizler devlet memuruyuz. Açıklama yapamam” dedi. “Ensar Vakfı’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na ait bir yurda yemek hizmeti” vermesinin gerekçesine ilişkin Aksu, “Her şey kanunlar çerçevesinde yapılır. Kimsenin şahsi bir şey yapma yetkisi yoktur. Biz sadece devlet memuruyuz” yanıtını verdi.