Öğrenciler kararlı: Bedri Gencer'in üniversiteden kovulması için dilekçe verdiler

Yıldızlı öğrenciler Bedri Gencer'in üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi için rektörlüğe dilekçelerini teslim etti. Öğrenciler Elazığ depreminden sonra küçük çocukların evlendirilmesini savunan profesörün gitmesi için dilekçe toplamaya devam edeceklerini duyurdu.

soL - Haber Merkezi