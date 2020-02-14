Öğrenciler kararlı: Bedri Gencer'in üniversiteden kovulması için dilekçe verdiler

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde pedofiliyi savunan Profesör Bedri Gencer'in üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi için Yıldızlı öğrenciler ilk dilekçelerini rektörlüğe teslim etti.
İlk günden 124 dilekçe teslim eden öğrenciler önümüzdeki günlerde dilekçelerini iletmeye devam edeceklerini duyururken, önümüzdeki günlerde de dilekçe toplamaya devam edeceklerini açıkladılar.
Dilekçe teslim sürecine başlayan öğrenciler sürecin takipçisi olacaklarını beyan ederken Fen Edebiyat Fakültesi'de derslere girmeye devam eden Bedri Gencer'in YTÜ'den kovulana kadar çalışmaya ve olayın takipçisi olmaya devam edeceklerini söylediler.
Gencer'e karşı dilekçelerini teslim ettikten sonra rektörlüğün önünde konuşan bir öğrenci, gericiliğin kökünü Yıldız'dan kazımaya kararlı olduklarını vurguladı.