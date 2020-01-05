Öğrenciler Hizbullah'a yakın vakfın sınavına çağırıldı

Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen, 'Peygamber Sevdalıları Vakfı'na, okullarda sınavı düzenlenmesi için izin verildi. İyi derece yapan öğrencilerin vakfa emanet edilerek umreye gönderileceği söylenen sınav için çok sayıda öğretmen de okullarda çağrı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen, "Peygamber Sevdalıları Vakfı"na, okullarda peygamberin hayatını anlatan, "Siyer" sınavı düzenlenmesi için izin verdi. İstanbul’da çok sayıdaki okulda öğretmenlerin iki hafta sonra düzenlenecek sınava öğrencilerin girmesi için çağrı yaptığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Sultançiftliği’nde bir ilkokulda okuyan ve "Siyer" sınavına hazırlanan H.R.K. isimli kız çocuğu, "Bu sınava girmemi aslında babam istemiyor. 'Otur okul derslerine çalış’ diyor. Ancak babamdan tablet istiyorum. Parası olmadığı için alamıyor. Bende tablet kazanmak için sınava gireceğim" dedi. Yine aynı semtte oturan ve çocuğunun sınava girmesini istemeyen M.N. isimli bir anne ise "Bizler bu sınava karşı çıktığımız için din düşmanı ilan ediliyoruz. Okulda öğretmenler ve diğer veliler tarafından dışlanıyoruz" diye konuştu.

Habere göre, vakfın sınavı ülke genelinde ve ilkokul, ortaokul ile liselerde düzenleyeceği söylenirken, tablet, bisiklet, çeyrek altın gibi 2 bin farklı ödülün yanı sıra, en iyi dereceyi yapan öğrencilerin vakfa emanet edilerek umreye gönderileceği belirtildi. Öğrencilerin ise sınava katılmak için 5 TL ödeme yaptığı da öğrenildi.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, vakfın okullarda sınav yapmasına daha önce de izin vermişti.