Öğrenci yurdunda karantina altından tutulan yurttaşlar: Karantina diye bir şey yok, ahır burası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Gölbaşı’nda karantina altına alınan yurttaşlarla görüştü. Kaya’ya dertlerini anlatan yurttaşlar, 'Ne hemşire var, ne doktor var. Karantinaya aldılar ama karantina diye bir şey yok. Ahır burası ahır' dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Suudi Arabistan’dan getirilen yurttaşların kaldığı ve karantinaya alınan Gölbaşı’ndaki öğrenci yurduna gitti. Yurtta kalanlar arasında sadece umreden dönen yurttaşların olmadığını söyleyen Kaya, “Arabistan’dan getirilen işçiler ve iş insanları da var. Temizliğin olmadığını ve yeterli yiyecekleri bulunmadığını söylediler” dedi.

‘AHIR BURASI AHIR’

Kaya’ya dertlerini anlatan yurttaşlar şunları söyledi: “Bize burada insanca muamele yapılmadı. Bizi buraya apar topar getirdiler. İçeride zerre kadar temizlik yok. Ne hemşire var, ne doktor var. Karantinaya aldılar ama karantina diye bir şey yok. Ahır burası ahır.”