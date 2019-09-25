ODTÜ'lülerden kötü yemekhane şartlarına karşı imza kampanyası: #Buradayız

Dönemin hemen başında yemekhane yetersizliğiyle yüzleşen ODTÜ'de, Türkiye Komünist Gençliği tarafından bir imza kampanyası başlatıldı.

Yeni dönemi uzun yemekhane sıralarıyla karşılayan ODTÜ’de Türkiye Komünist Gençliği (TKG) “Kötü Yemekhane Şartlarına Karşı BURADAYIZ” diyerek bir imza kampanyası başlattı. Yemekhane personeli sayısının artırılması, yemekhane emekçilerinin koşullarının iyileştirilmesi ve sağlıklı ve nitelikli beslenme hakkının karşılanması talebiyle başlatılan imza kampanyasına ilişkin bir de açıklama yapıldı.

TKG'de yapılan açıklama şu şekilde:

KÖTÜ YEMEKHANE ŞARTLARINA KARŞI

BURADAYIZ!

23 Eylül Pazartesi günü, bir yemekhane skandalıyla karşı karşıya kaldık. Yemekhanenin üst katının kapatılması ve banko sayılarının düşürülmesi, uzun kuyrukların oluşmasına ve birçoğumuzun yemek yiyememesine sebebiyet verdi.

Görünen tablo bu olsa da oluşan bu uzun sıralarda saatlerce yemek yemeyi bekleyip içeri dahi giremeden yemekhanenin kapısından dönmek zorunda kalmamızın tek sebebi bunlar olamaz. Dönem başı ile birlikte yönetim tarafından emekli edilen emekçilerin yerine işe alım yapılmaması sebebiyle ortaya çıkan çalışan eksikliği hem yemek alma süremizin uzamasına hem de çalışanların iş yükünün artmasına neden oldu. Zaten uzun zamandır öğrencilerin beslenme ihtiyacını karşılayamayan, emekçiler için artan iş yükünü daha yoğun bir şekilde çalıştırarak çözmeye çalışan yönetim; bu sene bütün bu sorunları düzeltmek yerine misli ile arttırmıştır.

KABUL ETMİYORUZ!

Öğrenciler için hijyenik olmayan, sağlıksız ve yetersiz yemekhane koşullarını; emekçiler için de insani olmayan çalışma şartlarını kabul etmiyoruz.

Bizler TÜRKİYE KOMÜNİST GENÇLİĞİ olarak;

1- Yemekhane işçilerinin sayısının artırılmasını,

2- Yemekhane emekçilerinin koşullarının iyileştirilmesini,

3- Öğrencilerin sağlıklı ve nitelikli beslenme hakkının karşılanmasını talep ediyoruz.

ODTÜ öğrencilerini bu duruma sessiz kalmamaya ve imza kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz.