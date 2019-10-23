ODTÜ'lüler provokasyona geçit vermedi

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen ve 'Ülkü Ocakları' adlı grubun üyeleri, ODTÜ'de bugün bir yürüyüş planlarken, yürüyüş öncesi ortaya çıkan iç yazışmalar ODTÜ'ye yönelik bir saldırı hazırlığı olduğunu gözler önüne sermişti. ODTÜ'lülerin tepkileri sonrası yürüyüş iptal edilirken, öğrenciler bugün bir araya gelerek provokasyonlara karşı üniversitelerine sahip çıktıklarını ilan ettiler.

soL - Ankara