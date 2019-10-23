ODTÜ'lüler provokasyona geçit vermedi

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türk Eğitim-Sen, Suriye harekatını gündem ederek ODTÜ'de bir yürüyüş düzenleyeceğini duyurmuştu. Türk Eğitim-Sen'in bu açıklamasının ardından faşist grupların sosyal medya grupları üzerinden ODTÜ'de saldırı hazırlığına giriştiği ortaya çıkmış, ODTÜ öğrencileri yaşananlara tepki gösterince yürüyüş iptal edilmişti.
Bugün ODTÜ'ye yönelik provokasyon ve saldırı girişimine karşı bir araya gelen ODTÜ'lü öğrenciler, "Yaşasın Devrimci ODTÜ" diyerek üniversitelerine sahip çıkacaklarını ilan ettiler.
KÜÇÜK BİR GRUP TOPLANIP AÇIKLAMA YAPTI
Öte yandan yürüyüşün iptal edilmesi sonrası bugün ODTÜ A1 kapısı önünde buluşan bir grup Türk Eğitim-Sen'li bir basın açıklaması yaptı.