ODTÜ’de yemekhane mücadelesi sürüyor: 1600 imza rektörlüğe teslim edildi

ODTÜ’de yeterli personel alımı yapılmadığı için akademik yılın başından beri bitmek bilmeyen yemekhane kuyruklarına karşı toplanan 1600 imza rektörlüğe teslim edildi.

ODTÜ’de akademik yılın başlamasıyla, emekli edilen personelin yerine işe alım yapılmaması ve mevcut emekçilerin daha fazla çalışmak durumunda bırakılması sonucu bitmek bilmeyen yemekhane kuyrukları ve bazı öğrencilerin sırada uzun süreler beklemesine rağmen yemek yiyemeden dönmek durumunda kalmasıyla başlayan yemekhane mücadelesi sürüyor.

Türkiye Komünist Gençliği’nin (TKG) başlattığı “Kötü Yemekhane Şartlarına Karşı BURADAYIZ” adlı imza kampanyası için toplanan yaklaşık 1600 imza bu sabah rektörlüğe teslim edildi.

TKG öncülüğünde başlatılan ve yemekhane şartlarının iyileştirilmesi, personel sayısının artırılması, sağlıklı ve nitelikli beslenme hakkının talep edildiği kampanya kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı. Okul yönetimiyse bir yandan tavizler verirken diğer yandan “sinekten yağ çıkarmaya bakmak” diye nitelenebilecek adımlar atıyor.

Gelen tepkilerin ardından bir süreliğine durumu kurtarmak adına geçici işçi alımı yapan okul yönetimi, diğer yandan ise kısmi zamanlı çalışacak öğrenci ilanında bulundu. Öğrenci emekçilere verilecek saatlik ücretin 6 TL olması ise yönetimin iyi niyeti hakkında soru işaretleri uyandırıyor.

Türkiye Komünist Gençliği sürecin takipçisi olacağını ve talepleri karşılanıncaya kadar ODTÜ öğrencileriyle birlikte mücadele edeceğini belirtiyor.