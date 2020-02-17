ODTÜ ormanındaki cinayete 'çok yoğunduk' tahliyesi

ODTÜ ormanlık alanında yaşanan cinayetin azmettiricisi Recep Arıkan, 'iş yoğunluğu' gerekçesiyle serbest bırakıldı. Hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığında ise çoktan kayıplara karıştı.

23 Eylül 2018’de, ODTÜ ormanlık alanına gelen polis, Levent Cengiz’i silahla vurularak öldürülmüş şekilde buldu. Yapılan soruşturmada, Cengiz’i öldüren kişinin Recep Arıkan’ın yanında çalışan Servet Poyraz olduğunu tespit edildi.

'İŞ YOĞUNLUĞU' TAHLİYESİ

İfadesi alınan Poyraz, “cinayet sırasında Arıkan’ın da yanında olduğunu” söyledi. Gözaltına alınan Arıkan, Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 1 Kasım 2018’de serbest bırakıldı. Karar tutanağından, Arıkan’ın adliyede hazır bulundurulmasına karşın, “iş yoğunluğu” gerekçesiyle sorgusu dahi yapılmadan bırakıldığı anlaşıldı. Arıkan, serbest kalır kalmaz ortalıktan kaybolurken savcılık da karara itiraz etti. Arıkan’a yeniden yakalama çıkarıldı. Polisler, Arıkan’ı 8 ay sonra, bir evde yakaladı. Arıkan, Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık ikinci kez serbest bırakılma kararına da itiraz etti. Arıkan hakkında bu defa da Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce “kasten öldürme” suçundan yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Arıkan çoktan kayıplara karıştı.

Savcılık, Levent Cengiz’i öldüren silahta parmak izi bulunan Poyraz hakkında “kasten öldürme” iddiasıyla Ekim 2019’da iddianame hazırladı. İddianame Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Geçen süreçte Arıkan yakalanamadı. Bunun üzerine savcılık, aralık ayında firari Arıkan hakkında aynı suçlama ile ikinci bir iddianame hazırladı. İddianame, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava ile birleştirildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Arıkan, Levent Cengiz ile alacak verecek meselesinden husumetli olduklarını, olay günü de Cengiz’in kendisini arayarak buluşmayı teklif ettiğini öne sürdü. Arıkan, yanında çalışan Servet Poyraz ile birlikte ODTÜ ormanlarına gittiklerini, Cengiz’in kendisine doğru yürürken ayağının yerdeki tele takılıp sendelediğini, bu esnada da Poyraz’ın Cengiz’e 3-4 el ateş ettiğini kaydetti.