ODTÜ ile Mansur Yavaş arasında 'Eymir' anlaşması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eymir Gölü'nün çevre düzenlemesine ilişkin taleplerinin ODTÜ tarafından kabul edildiğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Eymir Gölü'nün çevre düzenlemesine ilişkin isteğimize Orta Doğu Teknik Üniversitesi yönetimi tarafından olumlu yanıt geldiğini duyurmak istiyorum. Kentimizin önemli değerlerinden Eymir Gölü'nü doğallığını koruyacak şekilde düzenlenecek çalışmalara en yakın zamanda başlayacağız" açıklamasında bulundu.
ODTÜ'nün çevre düzenlemesi için Belediye'den talepleri şöyle:
- ASKİ su şebekesinin Eymir’e kadar uzatılması,
- Eymir içerisinden geçen havai elektrik hattının yer altına alınması,
- İhtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılması veya mevcut yolların iyileştirilmesi,
- Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanması,
- Eymir’den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması,
- Göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması,
- Eymir’deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi.