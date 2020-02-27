Öcalan'ın avukatlarından 'yangın' açıklaması: Derhal İmralı'ya gitmeliyiz

İmralı'da çıkan yangına ilişkin bir açıklama yapan Asrın Hukuk Bürosu avukatları, 'Tecrit koşullarında her habere ciddiyetle yaklaşılmalı. Derhal İmralı'ya gitmeliyiz' dedi. Bakan Soylu ise yangına ilişkin, 'Bursa Valimizle görüştüğümüzde cezaevinin çok ötesinde, uzağında. Hemen Pakdemir Bey ile temasa geçtik. Bir lodos var büyük bir yangın değil. Müdahale ediliyor' ifadesini kullanmıştı.

Abdullah Öcalan ile 3 tutuklunun bulunduğu İmralı Adası'nda çıkan yangına ilişkin Öcalan'ın avukatlığını yapan Asrın Hukuk Bürosu'ndan açıklama geldi. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Asrın Hukuk Bürosu'nun açıklaması şöyle: "27.02.2020 tarihinde İmralı Adası’nda yangın çıktığı haberi basında yer almıştır. 7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana engellenen görüşme başvurularımızla beraber İmralı Adası’nda tutulan müvekkillerimiz hakkında hiçbir bilgi sahibi değiliz. Bu nedenle çıkan yangın hakkında ayrıntılı bilgimiz olmayıp basından öğrenmiş bulunmaktayız. Müvekkillerimizin sağlık durumları ile cezaevi koşullarının gözlemlenmesi ve kaygılarımızın giderilmesi amacıyla derhal görüşmemizin sağlanması için Adalet Bakanlığı'na ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduk. Süreci yakından takip ediyoruz. Tecrit koşullarında her türlü habere ciddiyetle yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyor ve kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz." İLGİLİ HABER İmralı'daki yangın iddiasına ilişkin açıklama