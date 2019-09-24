Öcalan'ın avukatlarından İmralı başvurusu

İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’ın avukatları Raziye Turgut, Rezan Sarıca, Serbay Köklü ve İbrahim Bilmez, müvekkilleriyle yarın görüşmek için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.
Öcalan’ın avukatları Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal, 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs, 22 Mayıs, 12 Haziran, 18 Haziran ve 7 Ağustos tarihlerinde müvekkilleriyle görüşmüştü. Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak ağabeyi Öcalan’a 3 aylık disiplin cezası verildiğini duyurmuş, disiplin cezasının gerekçesini bilmediklerini söylemişti.