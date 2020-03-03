Öcalan ailesiyle görüştü

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada İmralı Adası'ndaki tutukluların bugün aileleriyle görüştüğü bildirildi.
Asrın Hukuk Bürosu'nun açıklamasında "İmralı Adası’nda tutulan müvekkillerimiz Sn.Abdullah Öcalan, Sn.Ömer Hayri Konar ve Sn.Veysi Aktaş’ın aileleri bugün aile ziyareti kapsamında müvekkillerimizle görüşme gerçekleştirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
27 Şubat'ta İmralı Adası'nda çıkan yangının ardından Asrın Hukuk Bürosu müvekkilleriyle görüşme talep etmiş, "7 Ağustos 2019 tarihinden bu yana engellenen görüşme başvurularımızla beraber İmralı Adası’nda tutulan müvekkillerimiz hakkında hiçbir bilgi sahibi değiliz" açıklaması yapmıştı.