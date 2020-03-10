Ocak ayında 163 bin kişi issizlik maaşına başvurdu, 41 bini İstanbul'da

2020 yılının Ocak ayında işsizlik ödeneğine 163 bin 56 kişi başvurdu. 41 bini aşkın başvuru ile ilk sırada İstanbul yer aldı.

İşsiz kaldıkları için Ocak 2020 döneminde işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 160 bini aştı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, 2020 Ocak’ta 163 bin 56 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Bu işsizlerden yalnızca 89 bin 822’sinin ödeneği hakettikleri bildirildi. En fazla başvuru, 41 bin 299 ile İstanbul’da. Ödeneği hak edenlerin sayısı ise, 24 bin 753 olarak belirtildi. İkinci sırada 13 bin 515 başvuru ile Ankara geliyor.

Başkentte buşvuru yapanlardan ödeneği hak edenlerin sayısı 7 bin 120 oldu. Üçüncü sırada da 9 bin 686 başvuru ile İzmir geldi. İzmir’de hak-edenlerin sayısının ise 5 bin 515 olduğu belirtildi.

Ocak döneminde işsizlik ödeneğine başvuranlardan 121 bin 142’si erkek, 41 bin 635’i ise kadın. İşsiz kaldıkları için ödeneğe başvuranların büyük bölümü 25-34 yaş aralığında. Başvuru yapan 30 bin 98 kişi 25-29 yaş, 30 bin 92 kişi de 30-34 yaş aralığında. Başvuruda bulunup ödenek almak isteyen işsizlerin 84 bin 268 gibi büyük bir bölümü ilköğretim mezunu. 42 bin 523’ü de ortaöğretim mezunu.