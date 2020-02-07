O haberi Odatv’den başka bir yerde okuyamayacaksınız

Odatv bugün bir 'advertorial' haber yayımladı. ‘İngilizler Cengiz Holding'i konuşuyor' başlığıyla sitede yer alan reklam haber 'ünlü' iş adamı Mehmet Cengiz'in özelleştirmeyle üstüne çöktüğü işletmeleri de tanıtıyor.

Odatv’de bugün yer alan bir advertorial haber bu sefer gerçekten dikkat çekti.

Haber Cengiz Holding’in tanıtımı için düzenlenmiş bir içerikle oluşturulmuştu.

"İngilizler Cengiz Holding'i Konuşuyor" başlığıyla sitede yer alan haberde bir ingiliz çelik firmasının Cengiz holdingin madencilik ve maden işleme faaliyetlerine dönük ilgisinden bahsediliyor.

Telefon tapelerinde yer alan "Milletin ... koyacağız" sözleriyle toplumsal hafızada yerini bulan "o işadamına" Türkiye’nin en önemli maden tesislerinin özelleştirmelerle nasıl peşkeş çekildiğini hatırlatarak "işte o haberi" tamamlayalım.

ETİ BAKIR ve ETİ ALÜMİNYUM

Özelleştirme kapsamında ETİ Bakır 2004 yılında, ETİ Alüminyum 2005 yılında yok pahasına Cengiz holdinge satıldı. Holdingin 37,6 milyon dolara satın aldığı ETİ Bakır’dan yüz milyonlarca dolar kazandığı biliniyor.

ETİ’nin birçok fabrikasında yaşanan işçi kıyımı da özelleştirme sürecinin sonuçlarından biri.

Yani öyle patronun böyle haberi Odatv’de yapıldı.

Yoksa bu da bir "Rockefeller komplosu" mu?

