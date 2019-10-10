O fotoğrafa eleştiri: Hani birlik ve beraberlik

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı"na AKP'li yöneticilerin katılmasını eleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından saat 16.00’da Suriye'nin kuzeyine başlatılan harekatla ilgili AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Harekat merkezindeki toplantıda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Milletvekili İsmet Yılmaz ve AKP Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Hayati Yazıcı’nın da bulunduğu görüldü.

İYİP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray bu durumu eleştirdi.

Çıray sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı’nın paylaştığı fotoğrafı paylaşarak, “Cumhurbaşkanlığında yapılan güvenlik toplantısında devlet görevlileri ve bakanlar yanında AKP yöneticileri de var. Devlet sırrı diye bir kavram vardır. Üstelik AKP'liler varsa bizler niye yokuz? Hani birlik ve beraberlik? Hepimizin ordusu savaşıyor. Bu parti devletinin ikrarıdır” diye yazdı.