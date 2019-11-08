Nuriye Gülmen serbest bırakıldı

'İşimi geri istiyorum' eylemine yeniden başladığı 5 Kasım'da gözaltına alınan Nuriye Gülmen, bugün sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Ankara'da salı günü gözaltına alınan Nuriye Gülmen bugün sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

OHAL döneminde KHK ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen, 5 Kasım’da Yüksel Caddesi’nde yeniden başlattığı "İşimi geri istiyorum" eylemi sırasında gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki dördüncü gününde adliyeye getirilen Gülmen saatler süren ifadenin ardından, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Nuriye Gülmen 9 Kasım 2016 tarihinde Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı’nda, “İşimi geri istiyorum” talebiyle başlatılan eylemin sembol isimlerinden olmuş ve Semih Özakça ile birlikte sürdürdüğü açlık grevi eyleminin 76’ıncı gününde gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Cezaevinde eylemlerine devam eden Gülmen ve Özakça 324 gün süren açlık grevinden sonra tahliye edilmişti.

