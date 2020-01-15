1992 yılında yaralı olarak hapse giren ve uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılarak tedavi görmeyi talep eden PKK hükümlüsü Nurcan Bakır, hapiste yaşamına son verdi. Bakır 2019 yılında Leyla Güven'in başlattığı 200 gün süren açlık grevine katılmıştı.

Balıkesir Burhaniye Cezaevi'nde hapis olan PKK hükümlüsü Nurcan Bakır'ın odasında yaşamına son verdiği, cenazesinin adli tıp kurumuna götürüldüğü cezaevi yönetimi tarafından ailesine bildirildi.

Nurcan Bakır, 1992 yılında yaralı olarak gözaltına alındıktan sonra DGM'de yapılan yargılamanın ardından 36 yıl hapis cezası almış, uzun süredir çeşitli sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılarak tedavi görmesi talebiyle başvurularda bulunmuştu.

Bakır, HDP Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Leyla Güven'in başlattığı ve 200 günün ardından 22 Mayıs 2019'da sona eren açlık grevine katılmıştı. "Öcalan'a uygulanan tecridin sona erdirilmesi" talebiyle yapılan açlık grevinin sona ermesinin ardından hapis tutulduğu Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'nden Balıkesir Burhaniye Cezaevi'ne sevk edilen Bakır'ın tahliyesine 2 yıl kaldığı ve tedavi görmek üzere serbest bırakılması talebiyle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yaptığı öğrenildi.

Mezopotamya Ajansı'nın yayımladığı haberde, "Bakır'ın baskıları protesto ederek yaşamına son verdiği" belirtildi.