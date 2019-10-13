Numan Kurtulmuş: Trump'ın açıklamalarını bazıları yanlış değerlendiriyor

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Trump'ın açıklamalarına yansıyan bu farklılıklar Amerikan devleti içerisindeki farklı kanatların özellikle Orta Doğu politikası üzerindeki kavganın, gürültünün bir yansıması' dedi.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri harekatına ilişkin CNN Türk yayınında açıklamalarda bulunan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sayın Trump'ın çelişkili görünen açıklamalarını bazıları yanlış değerlendiriyor. Aslında Trump'ın açıklamalarına yansıyan bu farklılıklar Amerikan devleti içerisindeki farklı kanatların özellikle Orta Doğu politikası üzerindeki kavganın, gürültünün bir yansıması" dedi.

Kurtulmuş, "Bizim tek bir amacımız var. Suriye toprak bütünlüğünü sağlamak. Maalesef birileri Latin Amerika'nın zenginliklerinde gözü olanlar maalesef bunu anlayamıyorlar" diye konuştu.