NTV muhabiri Korhan Varol Korona testinin pozitif çıktığını açıkladı

NTV muhabiri Korhan Varol hastanede karantinada olduğunu bildirdi.

NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandığını açıkladı. Varol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hastanede karantinada olduğunu bildirdi.

Varol sosyal medya paylaşımında 'Adı Corona olan virüs tabii ki beni bulacaktı, bekliyordum zaten. Test sonucu pozitif çıktı, hastanede karantinadayım. Yani arkadaşla bir süre kapışacağız. Görelim bakalım covid19 efendi; hangimiz daha güçlü' dedi.