Eski Korgeneral Metin İyidil ile birlikte gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yargılandığı "FETÖ" davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve istinafta beraatına karar verilip tahliye edilen eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yeniden yakalama kararı verilmiş ve İyidil dün gözaltına alınarak bugün tutuklanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in kayınbiraderi olan İyidil'le beraber dün Nihat Özdemir'in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir de gözaltına alınmıştı. Özdemirler bugün çıkarıldıkları savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yeniden yakalama kararının ardından İyidil'in gözaltına alınma sürecinde Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini de gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, yapılan aramalara rağmen İyidil'i adresinde bulamadı.

Polis, İyidil'in aile fertlerince saklandığı şüphesi üzerine İyidil'in avukatı Abdullah Kaya ile Futbol Federasyonu Başkanı ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir'i gözaltına aldı. Bu iki isme İyidil'in nerede olduğu soruldu. Batuhan Özdemir, sabaha karşı Metin İyidil'in, eşi Aslı Özdemir ile birlikte Çankaya'da bir evde bulunduğunu söyledi.

Bu gelişme üzerine polis sabaha karşı 4.00 sularında o eve baskın yaptı ve İyidil ile birlikte Aslı Özdemir de gözaltına alındı.

Nihat Özdemir’in yakın zamanda yaşamını yitiren eşi Gülseren Özdemir’in ağabeyi olan Metin İyidil aynı zamanda Batuhan Özdemir’in dayısı. Nihat Özdemir'in oğlu, gelini ve İyidil'in avukatı savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

