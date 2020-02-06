Nihat Özdemir'in '3 Temmuz' yalanı: O dönem neler söylemişti?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, '3 Temmuz'u en çok yaşayan benim' açıklamasında bulunurken, o süreçte yaptığı açıklamalar hâlâ hafızalarda.

Fenerbahçe'yi hedef alan Cemaat operasyonu sırasında kulübün yöneticisi olan ancak bir süre sonra görevi bırakarak kulüpten ayrılan Nihat Özdemir, "TFF'de 3 Temmuz benzeri bir yapılanma mı var?" şeklindeki soruya "3 Temmuz'u en çok yaşayan benim. Hiç öyle bir şey yok. Daha fazla girmeyelim bu konuya" yanıtını verdi.

3 Temmuz döneminde kulübü bırakıp kaçtığı eleştirilerine konu olan isimlerden olan Özdemir, "3 Temmuz'u en çok yaşayan benim" demesine rağmen o dönem yaptığı açıklamalar nedeniyle tepkilerin odağındaydı.

1 Mayıs 2012'de Fenerbahçe taraftar grubu Sol Açık'ın Cemaat aleyhine açtığı pankartların ardından Zaman gazetesine konuşan Nihat Özdemir, o dönemde yaptığı açıklamada Fenerbahçe taraftarlarını marjinal ilan etmişti.

Bununla da yetinmeyen Özdemir, kulüpteki görevini bıraktıktan sonra yine 2012de yaptığı bir konuşmada "Cemaat Fenerbahçe’yi ele geçirmek mi istiyor?" sorusuna şu yanıtı vermişti: