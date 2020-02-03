Nihat Özdemir TFF başkanlığını bırakıyor, bir diğer AKP'li geliyor

Yıldırım Demirören'in ardından tek aday olarak girdiği TFF başkanlığı seçimini kazanan Nihat Özdemir'in görevi bırakma kararı aldığı öğrenilirken, yerine gelecek isim de dikkat çekti.

Yıldırım Demirören'in istifası sonrası 1 Haziran 2019'da tek aday olarak girdiği seçimi kazanarak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, görevinden ayrılıyor. Özdemir, kararını yakın çevresine açıkladı. Demirören'le bu fikrini paylaşan Nihat Özdemir, siyasilerle de temasta. Nihat Özdemir'in kamuoyundaki baskılardan yorulduğu gerekçesiyle böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Nihat Özdemir'in ardından TFF başkanlığına, seçimlere kadar Mehmet Baykan'ın vekalet etmesi bekleniyor. Yeni başkan için AKP'li Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın adı kulislerde öne çıktı. Gümüşdağ, İBB Meclisi'ndeki başkanvekilliği görevini de kısa süre önce bırakmıştı. İLGİLİ HABER TFF'nin yeni başkanı Limak patronu Nihat Özdemir oldu